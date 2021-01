Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt 18-Jährigen mit verbotener Waffe

Dortmund (ots)

Gestern Abend (12.Januar) kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Hierbei stellten sie ein verbotenes Messer.

Gegen 20:30 Uhr fiel Einsatzkräften der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Dortmund ein junger Mann auf. Bei der Kontrolle des polizeibekannten Mannes, händigte dieser den Beamten ein verbotenes Messer aus.

Da der 18-Jährige den Polizisten nicht erklären konnte, warum er dieses Messer mit sich führt, wurde dieses sichergestellt.

Die Bundespolizei leitete anschließend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.

In diesem Zusammenhang verweist die Bundespolizei auf die am 13.01.2021 beginnende Waffenverbotszone in den Hauptbahnhöfen Essen und Mülheim an der Ruhr.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4809757 *BA

