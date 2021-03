Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Ein 65-jähriger Marler wurde bei einem Wohnungsbrand an der Adolf-Grimme-Straße schwer verletzt. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geriet am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, in Brand. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandwohnung wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an.

