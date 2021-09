Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Großerlach: Autofahrer streift Radfahrer und flüchtet

Großerlach: (ots)

Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 18.10 Uhr die Verbindungsstraße von Grab in Richtung Rösersmühle. Bei der Kreisgrenze kam ein entgegengekommenes Auto auf die linke Fahrspur und streifte den Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der junge Fahrradfahrer wurde von einer Passantin später an der Unfallstelle angetroffen und nach Haus gebracht. Von da aus begab er sich ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zu dem geflüchteten Auto geben kann sollte sich bitte mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

