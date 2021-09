Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnwagen beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Wohnwagen beschädigt

Ein in der Wacholderstraße abgestellter Wohnwagen wurde am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr derart demoliert, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Ein Zeuge konnte mehrere Jugendliche dabei beobachten, wie sie gegen den Wohnwagen schlugen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07914000 um Hinweise zu den noch unbekannten Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell