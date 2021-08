Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn vom 15.08.2021

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn

Wartberg: Brand auf der Mülldeponie Vogelsang Aus bislang unbekannter Ursache geriet am späten Nachmittag auf der Mülldeponie ein Müllberg aus diversem Sperrmüllmobiliar in Brand. An einer unmittelbar daneben liegenden Halle schmolz aufgrund der Hitzeentwicklung das Kunststoffdach. In der Halle war ebenfalls Sperrmüllmobiliar gelagert, auf welches der Brand aber keinerlei Auswirkung hatte. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr Heilbronn entwickelte sich starker Rauch, der durch den Wind in Richtung Neckarsulm und Erlenbach geweht wurde. Die dortige Bevölkerung wurde mittels Nina-App sowie über den Verkehrswarnfunk gewarnt. Messungen der Feuerwehr ergaben keinerlei Schadstoffemission. Die Löscharbeiten wurde gg. 21:30 Uhr beendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 - 60.000 Euro. Personenschaden entstand nicht.

