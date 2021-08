Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Freitagnachmittag verunglückte ein 58-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim. Gegen 12.30 Uhr befuhr der Mann die Bundesstraße aus Richtung Königheim kommend in Richtung Tauberbischofsheim. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Der Verkehrsdienst Tauberbischofhseim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 09341/60040 zu melden.

