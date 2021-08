Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Gebäudebrand

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Freitagmorgen zu einem Gebäudebrand in Neckarsulm aus. Gegen 6 Uhr brach in einem Haus in der Pfälzer Straße das Feuer aus. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Anwohner des angrenzenden Hauses evakuiert. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und konnten den Brand zeitnah löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 250.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird bei der Brandursache wird ein Blitzschlag ausgegangen.

Weinsberg: Unfallbeteiligte gesucht

Nach einem Unfall auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in Weinsberg sucht die Polizei nach einer der beiden Unfallparteien. Bereits am 2. August beschädigte eine 70-Jährige mit ihrem VW Polo einen bislang unbekannten Pkw, der auf dem Supermarktparkplatz in der Haller Straße abgestellt war. Der Wagen, der vermutlich blau ist, stand im Bereich der ersten Parkplatzzufahrt in der linken Parkreihe als jemand dagegen fuhr. Der oder die geschädigte des Unfalls wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Ilsfeld: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwochnachmittag mit einem Fahrzeug einen in Ilsfeld geparkten Pkw. Zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr touchierte das unbekannte Fahrzeug den auf einem Parkplatz eines Großhändlers für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der Schwabstraße abgestellten Toyota RAV4. Durch den Unfall entstand Sachschaden unteren vierstelligen Eurobereich. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Lauffen am Neckar: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich verursachte am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter oder eine Unbekannte mit einem Fahrzeug und fuhr davon. Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Parkplatz eines asiatischen Restaurants in der Brückenstraße in Lauffen am Neckar abgestellten Wagen. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr Person mit ihrem Fahrzeug davon. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Heilbronn: Mit 81 km/h durch die Stadt

Offenbar hatte es ein 26-Jährige mit seinem Auto ziemlich eilig und war in Heilbronn mit 81 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Fahrer befuhr mit seiner Mercedes C-Klasse gegen 23.45 Uhr die Oststraße. Hierbei wurde die Geschwindigkeit des Wagens durch Polizeibeamte gemessen. Nachdem das Messergebnis anzeigte, dass der Mann mit seinem Wagen bei erlaubten 40 Stundenkilometern mit 81 Stundenkilometern und somit mehr als doppelt so schnell als erlaubt, unterwegs war, wurde er angehalten und kontrolliert. Der 26-Jährige muss nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

Heilbronn: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Dienstag, gegen 11 Uhr, und Donnerstag, gegen 21 Uhr, mit einem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte das unbekannte Fahrzeug den auf einer markierten Parkfläche in der Karmeliterstraße abgestellten Opel Corsa. Dadurch entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die unbekannte Person fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Unbekannte Person verursacht 8.000 Euro Sachschaden

Circa 8.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter oder eine Unbekannte bei einem Reifenhändler in Heilbronn. In der Nacht auf Donnerstag randalierte eine Person zwischen 20.30 Uhr und 7.45 Uhr in der Austraße. Hierbei wurden unter anderem die Scheiben eines Lkw eingeschlagen, sämtliche Reifen zerstochen und im Inneren des Lasters technische Geräte herausgerissen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

Heilbronn: Nach Verkehrsunfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte verursachte am Donnerstagabend mit ihrem Auto einen Unfall in Heilbronn und fuhr davon. Gegen 18.30 Uhr befuhr die Person mit ihrem schwarzen Audi A3 die Wilhelm-Leuschner-Straße. Hierbei wechselte sie die Fahrspur und touchierte dabei dem Renault Twingo einer 18-Jährigen. Anstatt ihren Verpflichtungen nachzukommen und anzuhalten, fuhr die Person mit ihrem Pkw weiter. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeirevier Heilbronn nimmt unter der Telefonnummer 07131 1042500 Hinweise entgegen.

Eppingen: Mit 143 km/h im 50er Bereich unterwegs

93 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho hatte ein 19-Jähriger in der Nacht auf Freitag in Eppingen. Der junge Fahrer war gegen 0 Uhr mit seinem VW auf der Heilbronner Straße unterwegs. Dabei wurde die Geschwindigkeit des Wagens durch Polizeibeamte gemessen. Die Beamten staunten nicht schlecht als sich der VW mit 143 Stundenkilometern näherte. Der Fahrer wurde daraufhin mit seinem VW angehalten und kontrolliert. Nun kommt ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot auf ihn zu. Zudem muss der Fahrer mit Konsequenzen führ seine Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell