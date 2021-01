Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210131 - 0119 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 33-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Die Besatzung eines Funkstreifenwagens des 4. Polizeirevieres entdeckte am Sonntag, den 31. Januar 2021, gegen 04.00 Uhr, in der Hafenstraße einen Fiat Ducato, der ohne Licht unterwegs war und dessen Fahrer sich nicht angeschnallt hatte. Aus diesem Grund sollte er an der nächsten roten Ampel kontrolliert werden. Als der Fahrer an der Ampel den Streifenwagen hinter sich bemerkte, gab er Gas und überfuhr die noch immer Rotlicht zeigende Ampel in Richtung Mainzer Landstraße. Auf seiner Flucht überfuhr er noch zwei weitere rote Ampeln und bog schließlich von der Mainzer Landstraße in die Düsseldorfer Straße ab. In der Poststraße hatte der Fahrer seinen Fiat Ducato verlassen und versuchte nun, zu Fuß zu flüchten. Die Flucht endete an der Ecke Poststraße/Düsseldorfer Straße mit seiner Festnahme. Gegen diese stemmte er sich mit aller Kraft, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Die an dem Fiat Ducato befestigten Frankfurter Kennzeichen gehören zu einem vor kurzem außer Betrieb genommenen Opel Meriva. Der 33-Jährige führte den Wagen unter Alkoholeinfluss und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Frage, ob der Fiat gestohlen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

