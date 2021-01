Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210131 - 0118 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Festnahme nach Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 31. Januar 2021, gegen 02.05 Uhr, meldete sich ein Geschädigter telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er soeben beobachten konnte, wie eine junge Frau, die sich in Begleitung einer weiteren Frau befand, im Fritz-Schubert-Ring den Außenspiegel seines Wagens abgetreten habe.

Wie er weiter ausführte, hatte er versucht, die Unbekannte zur Rede zu stellen. Diese bedrohte ihn jedoch mit den Worten: "Ich stech dich ab. Und wenn du die Polizei rufst, stech ich die auch ab!"

Die beiden jungen Frauen hatten sich zwischenzeitlich in Richtung Riedbad entfernt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die beiden dann auch am Riedbad angetroffen werden. Als sie die Polizei sahen, versuchten sie zu flüchten, was aber ihre Festnahme nicht verhindern konnte. Die eigentlich Beschuldigte, eine 17-Jährige aus Dietzenbach, trat fortwährend nach den Beamten und beleidigte sie als "Huren- und Nuttensöhne". Beim Transport spuckte sie auf die Sitze und gegen die Scheibe des Funkwagens. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell