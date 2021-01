Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210131 - 0116 Frankfurt-Innenstadt: Weitere versuchte Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein weiterer versuchter Raub ereignete sich am Samstag, den 30. Januar 2021, gegen 02.40 Uhr, in der B-Ebene der Hauptwache. Dort wurde zunächst versucht, einem 39-jährigen Frankfurter die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Als dies misslang, stellte man dem 39-Jährigen ein Bein und brachte ihn so zu Boden. Mit Fäusten schlug der Täter auf ihn ein und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Glücklicherweise gelang dem Geschädigten die Flucht. Durch den Überfall erlitt er ein Hämatom am Kopf sowie diverse Kratzer.

Der Täter wird beschrieben als ca. 25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Von südeuropäischem Erscheinungsbild und bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Kappe sowie blauer Hose und blauem Pullover.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell