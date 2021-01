Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210131 - 0113 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte Frau verletzt sich schwer

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 29. Januar 2021, gegen 20.45 Uhr, wurde der Polizei telefonisch eine Frau gemeldet, die sich in der Moselstraße "verdächtig auf einem Balkon bewege". Die Zeugen gaben an, dass die Möglichkeit bestünde, dass die Person herabstürzen könne. Die Rettungskräfte - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei - fuhren zu der angegebenen Adresse. Dort sahen sie eine Frau, die an der Außenfassade des Objektes balancierte und sich dann zurückzog. Nachdem das Objekt umstellt war, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass sie sich nunmehr auf dem zum Innenhof gelegenen Metallgerüst eines Hauses in der Karlstraße befand. Plötzlich stürzte die Frau vom Gerüst und blieb schwer verletzt auf dem Betonboden liegen. Nur wenige Meter von ihr entfernt befanden sich Polizisten, die zunächst die Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern an.

