Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210129 - 0110 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Festnahme nach Fahrkartenkontrolle

Frankfurt (ots)

(dr) Die Polizei hat am Donnerstag, den 28. Januar 2021, gegen 19:30 Uhr, einen 22-Jährigen an einer U-Bahnstation in der Borsigallee festgenommen.

Der junge Mann konnte während einer U-Bahnfahrt Mitarbeitern vom städtischen Verkehrsunternehmen keinen gültigen Fahrschein vorzeigen und gab diesen falsche Personalien an. Gegenüber einer verständigten Polizeistreife, die folglich seine Identität feststellen sollte, zeigte er sich aggressiv und lies sich auch nicht beruhigen. Dies führte zu seiner Festnahme, bei der er Widerstand leistete und die Beamten beleidigte. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen kam der 22-Jährige auf ein Polizeirevier, in dem er Teile einer Zelleneinrichtung beschädigte. Im weiteren Verlauf äußerte er vor Polizeibeamten, sich selbst verletzen zu wollen. Dies hatte für ihn einen Transport in eine psychiatrische Klinik zur Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell