Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210129 - 0107 Frankfurt-Innenstadt/Bahnhofsviertel: Polizei macht Gaunerduo dingfest

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Mittwoch (27.01.21) nahm die Polizei zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, zuvor einen Snackautomaten geplündert und in ein Geschäft eingebrochen zu haben. Einer sitzt nun im Gefängnis.

Gegen 01:00 Uhr wurden Mitarbeiter der Deutschen Bahn über die hauseigene Videoüberwachung auf zwei Männer aufmerksam, die sich in der C-Ebene der Haltestelle "Willy-Brandt-Platz" an einem Snackautomaten zu schaffen machten, um diesen zu plündern. Sie meldeten den Sachverhalt unverzüglich unter Angabe der Personenbeschreibung der Polizei. Die Beamten trafen in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf zwei Männer, deren Aussehen auf die Beschreibung passte. Die beiden 23-Jährigen führten zudem einen Rucksack und eine Mülltüte mit sich, in der die Polizei den zuvor aus dem Automaten gestohlenen Inhalt fand. Zudem ordneten die Fahnder den beiden einen Einbruch in ein Geschäft in der Straße "Am Hauptbahnhof" zu, der sich nur kurz vor der Tat am Willy-Brandt-Platz gegen 00:30 Uhr ereignet hatte. Hier wurden Waren im Wert mehrerer hundert Euro erbeutet. Die Polizei fand das Diebesgut ebenfalls in einer Mülltüte verpackt im näheren Umfeld des Tatorts.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen eingeliefert und später einem Haftrichter vorgeführt. Das Sprichwort "Geteiltes Leid ist halbes Leid" ist hier jedoch nicht anwendbar, denn einer der beiden Männer ging in Haft, der andere wurde in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell