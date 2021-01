Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210129 - 0108 Frankfurt-Sossenheim: Kurierdienst ausgeraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Donnerstagabend, den 28. Januar 2021, überfielen drei unbekannte Täter einen Kurierdienst im Stadtteil Sossenheim und erbeuteten Bargeld sowie Wertsachen in bislang unbekannter Höhe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten drei männliche Täter gegen 18:50 Uhr einen in der Alpenroder Straße gelegenen Kurierdienst auf. In einem Lagerraum trafen sie auf einen Angestellten, den sie mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedrohten und fesselten. Auf der Suche nach Beute gelangten die Täter an mehrere hundert Euro Bargeld sowie Wertgegenstände, darunter Schmuck und Uhren, in bislang unbekannter Höhe. Nach der Tat verließen die drei Männer das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Nachdem sich der Angestellte befreien konnte, alarmierte er die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 40-50 Jahre alt, circa 175 cm groß, normale Statur. Bekleidung: dunkle Mütze, schwarzer Mundschutz, schwarze Steppjacke mit Kapuze, blaue Jeanshose, schwarze Turnschuhe mit weißem Nike-Emblem und weißer Sohle, dunkle Handschuhe, trug eine schwarze Pistole mit Holzgriff, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

2. Täter: Männlich, circa 25-30 Jahre alt, normale Statur. Bekleidung: dunkle Mütze, schwarzer Schlauchschal über Mund und Nase, dunkelblaue Weste (Innenseite des Kragens rot), khakifarbener Pullover, blaue Jeanshose, blau-beigefarbene Turnschuhe, graue Handschuhe, sprach gebrochen Deutsch.

3. Täter: Männlich. Bekleidung: dunkle Mütze, schwarze Steppjacke, blaue Jeanshose, dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarzer Rucksack, schwarze Handschuhe.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Hinweise zu den Tätern geben können und/oder ein mögliches Fluchtfahrzeug gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell