Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 15.03.2020 gegen 19:10 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Unterer Hornbachstaden festgestellt, dass ein 25-jähriger Kfz-Führer ganz offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Dem jungen Mann wurde in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Zweibrücken eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell