Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210131 - 0114 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter Raub

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 30. Januar 2021, gegen 00.10 Uhr, befand sich ein 86-jähriger Frankfurter zu Fuß unterwegs durch die Dominikanergasse. Dort näherte sich ihm von hinten eine bislang unbekannte Person, stieß ihn zu Boden und trat mehrfach nach ihm. Schließlich tastete er nach Wertgegenständen. Auf Grund der Gegenwehr gelang es dem Unbekannten jedoch nicht, sich in den Besitz der Geldbörse seines Opfers zu bringen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt bei der Attacke Schürfwunden an den Händen sowie Kratzer und Schwellungen im Gesicht.

Den Täter beschreibt er als 25-40 Jahre alt und 170-180 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild. Schwarze Kleidung mit hellblauen Akzenten.

