POL-PDLD: Edenkoben - Dreiste Betrugsmasche

Edenkoben (ots)

Mit einem Citroen Jumper suchten bereits im Juni drei Unbekannte von einer angeblichen englischen Reinigungsfirma eine Werkstatt auf gaben einen Hochdruckreiniger in Reparatur. Die Unbekannten gaben an, im Raum Neustadt, Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße Desinfektionen an öffentlichen Plätzen durchzuführen. Nach den Reparaturarbeiten wurde die Rechnung von über 4000 Euro an die englische Firma übersandt. Von dort bekam die Werkstatt die Antwort, dass derzeit keine Reinigungskräfte in Deutschland eingesetzt werden. Die drei Unbekannten sind spurlos verschwunden. Der Vorfall wurde gestern der Polizei gemeldet. Die Polizei ermittelt wegen Leistungskreditbetrugs.

