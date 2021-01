Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210131 - 0115 Frankfurt-Fechenheim: Handy und Portemonnaie entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Gemäß den Angaben eines 23-jährigen Mannes, befand er sich am Samstag, den 30. Januar 2021, gegen 02.40 Uhr, vor dem Eingang eines Hotels An der Mainkur. Plötzlich sei ein grüner Audi A4 vorgefahren, aus dem fünf Personen ausgestiegen seien. Unvermittelt schlugen und traten sie auf ihn ein, besprühten ihn mit Pfefferspray und entwendeten sein Portemonnaie mit rund 500 EUR Inhalt sowie sein Handy der Marke Samsung. Anschließend setzten sich die Täter wieder in ihren Wagen und fuhren damit über die Hanauer Landstraße in Richtung Innenstadt. Das Kennzeichen des Wagens konnte der Geschädigte nicht erkennen. Der 23-Jährige erlitt durch die Tathandlung diverse Hämatome und wurde noch vor Ort ambulant behandelt.

Wie bereits geschildert, soll es sich um fünf Täter gehandelt haben, von denen einer auffallend klein und korpulent gewesen sei. Dieser habe lockige, schwarze Haare.

