Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210131 - 0117 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Raub auf Postagentur

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 30. Januar 2021, gegen 06.35 Uhr, befand sich der 27-jährige Geschädigte alleine vor der Postagentur in der Deuil-La-Barre-Straße und rauchte eine Zigarette. Als er sich umdrehte, um die Eingangstür zur Agentur aufzuschließen, näherte sich ihm eine unbekannte Person von hinten und drückte ihm einen Gegenstand in den Rücken. Der Täter forderte den Geschädigten auf, mit ihm in die Agentur zu gehen und das Geld zu übergeben. Mit einem Bargeldbetrag in bislang noch unbekannter Höhe gelang dem Räuber schließlich die Flucht. Der 27-Jährige erlitt einen Schock. Er beschreibt den Täter als etwa 180 cm groß, dunkel gekleidet und mit einer Wollmütze. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell