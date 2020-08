Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Motorbrand auf einem Sportboot

Fuldatal (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020, gegen 17:00 Uhr kam es beim Starten der zwei Innenbord-Motoren eines Sportbootes auf der Fulda zu einer Verpuffung und anschließendem Motorbrand. Die an Bord befindlichen Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden an dem Sportboot. Die zuständige Wasserschutzpolizei Kassel hat die Ermittlungen übernommen.

Die Wasserschutzpolizei weißt in diesem Zusammenhang Sportbootbesitzer darauf hin Motorräume, besonders bei älteren Sportbooten, vor dem Starten zu lüften. Gerade bei den aktuell anhaltend hohen Temperaturen können sich bei Benzinmotoren in geschlossenen Räumen gefährliche Gasgemische bilden.

