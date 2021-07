Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl des Ortsschildes "Gerolstein-Oos"

Gerolstein - Oos (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sa. 10.07.21 auf So. 11.07.21 das Ortschild von Gerolstein-Oos, in der Ooser Straße, entwendet. Der Diebstahl ist Sonntagmorgen durch Anwohner entdeckt worden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

