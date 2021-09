Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Zimmerbrand

Aalen (ots)

Aalen - Ohne Führerschein alkoholisiert Auto gefahren

Am Freitag gegen 22:00 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem PKW BMW durch die Fußgängerzone und in der Straße An der Stadtkirche hielt er vor einer Gaststätte an, um dort Alkohol einzukaufen. Er und sein 43-jähriger Begleiter begaben sich in die Gaststätte, wobei bereits auf dem Weg dorthin erkennbar war, dass sie unter Alkoholeinwirkung standen. Als die beiden Männer wieder wegfahren wollten, versuchten Passanten dies zu verhindern, woraufhin es zu einem Streitgespräch kam. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde festgestellt, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann beleidigte die eingesetzten Beamten. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Anzeige wegen Beleidigung.

Gschwend - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 23:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die Kreisstraße von Fichtenberg in Richtung Wildgarten mit seinem PKW Opel Corsa. Kurz vor der Abzweigung nach Honkling kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und blieb einige Meter weiter im Wald stehen. Das Auto fing nach dem Unfall Feuer und der 24-Jährige wurde durch Zeugen neben dem Auto liegend festgestellt. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Die Feuerwehr Gschwend war mit 2 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Da der 24-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Westhausen - Brand in Doppelhaushälfte

Am Samstag gegen 01:15 Uhr wurde die Feuerwehr Westhausen und Aalen zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Doppelhaus in die Paul-Wilhelm-Keppler-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Wohnzimmer zu einem Brandausbruch gekommen war, in dessen Folge das Zimmer vollständig ausbrannte. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen. Als Ursache für den Brandausbruch kommt möglicherweise eine vergessene Kerze in Betracht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gem. Schwäbisch Gmünd - Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Am Samstag gegen 09:20 Uhr befuhr eine 50-Jährige die Kreisstraße von Schwäbisch Gmünd in Richtung Kleindeinbach mit ihrem PKW SEAT. An der Steigungsstrecke kam sie in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit dem PKW Toyota eines 81-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 14.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Straße bis 11 Uhr gesperrt werden. v

