Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeuglenker aufgefallen

Kehl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellten die Beamten des Polizeireviers Kehl im Stadtgebiet gleich bei drei Kontrollen fest, dass die Lenker der jeweiligen Autos unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sich an das Steuer ihrer Fahrzeuge gesetzt hatten. In zwei Fällen waren die Fahrzeuglenker gar nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. Entsprechende Anzeigen folgen. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell