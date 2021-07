Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Altmetall gestohlen + 34-Jähriger nach Vorführung in Haft + Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 01.07.2021:

Altmetall gestohlen + 34-Jähriger nach Vorführung in Haft + Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Gießen: Altmetall gestohlen

Auf Altmetal hatten es Unbekannte am Mittwoch in der Londorfer Straße in Kesselbach abgesehen. Zwischen 12.00 und 16.00 Uhr stahlen sie das Metall von dem Hof eines Einfamilienhauses. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere Transporter, gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Hungen: Moped entwendet

Unbekannte entwendeten am Mittwoch im Hungener Stadtgebiet zwei Kräder. Ein Moped des Herstellers City Star ließen Unbekannte zwischen 08.10 und 20.20 Uhr in der Raiffeisenstraße mitgehen. Zwischen 14.30 und 18.00 Uhr stahlen Unbekannte einen Roller in der Albert-Schweitzer-Straße. Das schwarze Kleinkraftrad des Herstellers Beeline stand dort vor dem Eingang eines Schwimmbades. Wer hat die Diebstähle beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Zweiräder machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: 34-Jähriger nach Vorführung in Haft (Bezug zur Pressemeldung vom 30.06.2021)

Wir berichteten gestern über die Festnahme eines 34-jährigen Mannes nach einem Einbruch in eine Garage. Der marokkanische Staatsangehörige wurde nach einem Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, welcher anschließend Haftbefehl erließ. Der Mann sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Linden: Auseinandersetzung in Großen-Linden

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Tannenweg gerieten Mittwochabend gegen 18.25 Uhr ein 37-jähriger Pohlheimer und eine 39-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis offenbar in Streit. In dessen Verlauf zog der Mann der Frau an den Haaren und schlug sie am Oberkörper. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mit Einkaufswagen VW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Mittwoch (30.Juni) auf einem Parkplatz in der Lahnstraße einen geparkten VW. Vermutlich mit einem Einkaufswagen streifte der Unbekannte den roten T-Roc zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr an der Beifahrerseite. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

2.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch (30.Juni) 22.00 Uhr und Donnerstag (01.Juli) 08.10 Uhr in einem Parkhaus am Berliner Platz. Als der Besitzer zu seinem weißen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel abgefahren

Zwischen Montag (28.Juni) 07.30 Uhr und Mittwoch (30.Juni) 18.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Gießener Straße in Wieseck geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen A4 zurückkam, war der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Mücke: Beim Rangieren VW beschädigt

Am Montag (28.Juni) zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Siemensstraße in Atzenhain einen geparkten VW. Vermutlich stieß ein unbekannter LKW beim Rangieren gegen den roten Golf. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Zaun in der Schulstraße angefahren - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter befuhr am Mittwoch (30.Juni) gegen 13.30 Uhr die Goethestraße in Richtung Schulstraße und fuhr gegen den Zaun eines Grundstücks in der Schulstraße. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Vermutlich handelt es sich um ein weißes Fahrzeug. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Buseck: Bei Parkmanöver Mini touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver stieß ein Unbekannter am Dienstag (29.Juni) zwischen 16.45 Uhr und 16.50 Uhr gegen einen braunen Mini Cooper in der Jahnstraße in Alten-Buseck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Zusammenstoß mit Reh

Ein 37-jähriger Mann aus Grünberg befuhr am Donnerstag (01.Juli) gegen 07.20 Uhr die Bundesstraße 49 von Grünberg nach Reiskirchen als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Der Grünberger touchierte das Tier, welches anschließend in unbekannte Richtung verschwand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Gießen: Wildunfall

2.000 Euro Schaden sind die Folge eines Zusammenstoßes von Mittwoch (30.Juni) mit einem Wildschwein. Gegen 20.00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Linden die Landstraße 3475 von Lollar nach Gießen als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des Lindeners war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Das Tier überlebte den Aufprall.

Gießen: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Eine 42-jährige Frau aus Friedberg in einem Mini hielt Mittwochabend (30.Juni) gegen 20.00 Uhr an der Ampelanlage Südanlage/Frankfurter Straße/Westanlage an und beabsichtigte nach links in die Frankfurter Straße abzubiegen. Als die Ampel grün anzeigte, fuhr die Friedbergerin los und es kam zum Zusammenstoß mit dem VW einer 28-jährigen Frau aus Gießen, die von der Westanlage in Richtung Südanlage unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken Daimler touchiert

Am Mittwoch (30.Juni) gegen 17.50 Uhr touchierte ein 20-jähriger Mann aus Staufenberg beim Ausparken einen geparkten Daimler. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell