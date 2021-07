Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Auto contra Fahrrad

Oberkirch (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in der "Untere Grendelstraße" zu einer Kollision zwischen einem Fiat und einem Fahrradfahrer. Gegen 11 Uhr hielt eine 59 Jahre alte Fiat-Lenkerin an, um ein ausparkendes Auto passieren zu lassen, als der Radler gegen die Heckstoßstange ihres Wagens prallte. Der 12-Jährige, der wohl die Verkehrssituation falsch eingeschätzt hatte, kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden am Auto und Fahrrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt. /cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell