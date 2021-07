Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Diebstahl?

Bühl (ots)

Ein bislang unbekannter Mann nutzte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine offenstehende Tür, um eine Wohnung in der Prälat-Fischer-Straße zu betreten. Die Wohnungsinhaberin hatte sich zum Mittagsschlaf hingelegt und wurde durch ein Rascheln wach. Bei der Nachschau erkannte sie einen Mann, der auf Ansprache wieder sofort aus der Wohnung ging. Ob etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei in Bühl nimmt unter der Rufnummer: 07223 99097-0 Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen entgegen. /ag

