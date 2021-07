LFV-Sachsen: Gemeinsame für die Sicherheit: - Sachsenlotto und der Landesfeuerwehrverband helfen Leben zu retten - Autoschwämme erklären Rettungsgassen

Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

Sachsenlotto und der Landesfeuerwehrverband Sachsen starten eine Aufklärungskampagne zur Bildung von Rettungsgassen. Immer wieder gehen nach schweren Unfällen auf Autobahnen wertvolle Minuten verloren, weil Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen. Zahlreiche Einsätze werden dadurch erschwert, dass eine Rettungsgasse fehlt oder blockiert ist. Mit der Aktion Rettungsgasse informiert der Landesfeuerwehrverband ab sofort, wie Rettungsgassen auf mehrspurigen Straßen gebildet werden. "Linke Spur nach links, alle anderen Spuren nach rechts" steht unübersehbar neben einer entsprechenden Abbildung auf den neuen Autoschwämmen zur Aktion. "Bei Unfällen entscheiden Sekunden", sagt Andreas Rümpel, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e. V. "Darum ist es so wichtig, dass Retter schnell vor Ort sind. Der Autoschwamm erinnert die Autofahrer im Stau hinter einem Unfall, dass eine Rettungsgasse zu bilden ist und in welche Richtung man Platz machen muss. Parallel startet zu Beginn der Urlaubszeit der Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V. mit einem Radiosender eine Kampagne, in der sächsische Feuerwehrleute zu Wort kommen und direkt zur Rettungsgasse appellieren." Die "Aktion Rettungsgasse" ist Teil der Partnerschaft von Sachsenlotto und dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V. "Die Feuerwehrleute in Sachsen leisten wichtige Aufgaben, viele von Ihnen im Ehrenamt. Mit gemeinsamen Aktionen wollen wir die besonderen Leistungen hervorheben und die Feuerwehren in Sachsen stärken", sagt Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH. "Unser Engagement zeigt, dass sich Sachsenlotto aktiv für Sachsen einsetzt." Der Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V. ist der Spitzenverband mit rund 60 000 ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren in den aktiven Abteilungen, der Alters- und Ehrenabteilungen sowie den Jugend- und Kinderfeuerwehren im Freistaat Sachsen. Das oberste Anliegen des Verbands ist die Förderung des sächsischen Feuerwehrwesens und damit auch die Unterstützung der Feuerwehrleute. Als Dachverband vertritt er die Interessen der sächsischen Feuerwehren gegenüber jedermann, ob aus Politik oder Gesellschaft. So wirkt er aktiv bei Gesetzesänderungen mit, um z. B. die Absicherung der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen zu verbessern. Zu den weiteren Aufgaben des Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V. gehören neben der Brandschutzerziehung und der regionalen Projektarbeit mit den einzelnen Verbänden auch die Jugendarbeit und Nachwuchsförderung. Um die Einsatzbereitschaft auch in schwierigen, unübersichtlichen Situationen aufrecht zu erhalten werden Weiterbildungen angeboten. Die Koordination und Unterstützung der Facharbeit in den Referaten sind ein weiterer Baustein, um die Arbeit der Feuerwehren zu unterstützen und zukunftsfähig zu gestalten.

