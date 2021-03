Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: 7. Landesfeuerwehrtag/5. Landesjugendfeuerwehrtag am 9. Juli 2022 in Leipzig

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V. ist der Spitzenverband mit rund 60.000 ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren in den aktiven Abteilungen, der Alters- und Ehrenabteilungen sowie unseren Jugend- und Kinderfeuerwehren im Freistaat Sachsen. Er fördert das Feuerwehrwesen in Sachsen und vertritt die Interessen der sächsischen Feuerwehren gegenüber jedermann. Es ist Tradition, dass der Landesfeuerwehrverband alle vier Jahre einen Landesfeuerwehrtag in Sachsen organisiert. Dieser Landesfeuerwehrtag ist ein absoluter Höhepunkt in der Verbandsarbeit und zugleich die Chance, die Leistungen der Feuerwehren im Freistaat Sachsen publikumswirksam in die Öffentlichkeit zu rücken. Neben dem Dank und der Anerkennung des Engagements der Kameradinnen und Kameraden steht auch die Gestaltung der Zukunft der Feuerwehren im Fokus. Erstmals findet zeitgleich der 5. Landesjugendfeuerwehrtag ebenfalls in Leipzig statt. Nachdem die letzten Landesfeuerwehrtage in Bautzen und Görlitz stattgefunden haben, freuen wir uns im Jahr 2022 die Veranstaltung in eine unserer sächsischen Metropolen zu holen. Zum vielfältigen Programm rund um das Thema "Feuerwehr" werden unter anderem Präsentationen über vielfältige Einsatzmöglichkeiten, hochklassiger Feuerwehrsport, Musikbeiträge verschiedener Orchester aber auch Präventionsbeiträge für die Bevölkerung gehören. Damit soll für Engagement in den Feuerwehren zum Nutzen des Gemeinwesens geworben werden. Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt Leipzig mit einer Blaulichtmeile in der Innenstadt in Kontakt kommen - frei nach dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen". In Planung ist die mediale Begleitung des Landesfeuerwehrtages OnAir sowie mit Bühnenauftritt durch den offiziellen Medienpartner des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e. V. sowie der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen, Radio PSR. Wir freuen uns jetzt schon auf ein aufregendes "Feuerwehr"-Wochenende in Leipzig und natürlich auf Sie liebe Gäste.

Andreas Rümpel

Verbandsvorsitzender Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V., übermittelt durch news aktuell