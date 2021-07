Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.07.2021 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr wurde am Hauptfriedhof in Neustadt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurden sieben Fahrzeugführer beim Telefonieren mit ihrem Mobiltelefon erwischt und entsprechend beanzeigt. Zwei Fahrzeugführer trugen keinen Gurt und wurden entsprechend verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell