Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung in Parkhaus

Nordhorn (ots)

Am Montagabend haben bislang unbekannte Täter gegen 18.30 Uhr mehrere Glasscheiben in einem Parkhaus an der Seilerbahn zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell