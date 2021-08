Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Landkreis Konstanz) Auto beschädigt in Bauzaun (20.-23.08.2021)

Steißlingen (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, mit einem Fahrzeug in einem Bauzaun in der Schulstraße hängen geblieben und hat diesen aus der Verankerung geschoben. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an der Bauabsperrung. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich bei dem Polizeiposten Steißlingen, Telefon 07738 97014, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell