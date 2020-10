Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Motorboot aus Yachthafen Neuenschleuse, Diebe entwenden hochwertige elektronische Geräte aus Landmaschinen

StadeStade (ots)

1. Unbekannte entwenden Motorboot aus Yachthafen Neuenschleuse

Bisher unbekannte Diebe haben in der Nacht von Mittwoch, den 21.10., 18:30 h auf Donnerstag, den 22.10., 06:45 h in Jork-Neuenschleuse im dortigen Yachthafen ein am Liegeplatz festgemachte Aluminiumboot mit Außenborder entwendet. Das ca. 4,60 Meter lange Boot stellt einen Wert von ca. 14.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Bootsdiebe und den Verbleib des Bootes bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Diebe entwenden hochwertige elektronische Geräte aus Landmaschinen

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:30 h von der Kreisstraße 72 auf das Gelände eines Landmaschinenhandels in Heinbockel im Wiesenweg gelangt und haben dort drei John Deere Traktoren aufgebrochen. Aus den Schleppern wurden dann jeweils die Displays und GPS-Geräte ausgebaut und entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

