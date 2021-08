Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Auffahrunfall bei der Anschlussstelle Engen, A81 (24.08.2021)

Engen (ots)

Zwei Leichtverletzte und Blechschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls an der Abfahrt der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Engen. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf eine 46-jährige Opel-Fahrerin auf. Dabei erlitten die Fahrerin des Opels und eine 73-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte beide in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto konnte nicht weiterfahren und musste abgeschleppt werden.

