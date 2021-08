Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Schlatt unter Krähen, Landkreis Konstanz) Unfallflucht nach Streifvorgang (24.08.2021)

Singen (ots)

Am Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr hat ein Unbekannter mit seinem Auto einen geparkten Toyota Yaris in der Volkertshauser Straße gestreift. Der Toyota stand am Straßenrand vor dem Gebäude Nummer 9 und wurde von einem vorbeifahrenden Auto an der Fahrerseite gestreift. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen (Telefon 07733 9960-0) bittet um Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell