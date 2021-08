Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Rottweil (ots)

Ein aufmerksamer Passant hat am Dienstagnachmittag in der Hochmaiengasse einen Parkrempler gesehen und dies der Polizei gemeldet, nachdem der Verursacher einfach wegfuhr. Wie der 82-jährige Mercedes-Fahrer und Unfallverursacher später der Polizei gegenüber angab, hab er versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt gehabt, aber einen Aufprall auf das hinter ihm stehende Auto aber nicht bemerkt. Sowohl an dem geparkten BMW als auch am Mercedes waren frische Unfallspuren sichtbar. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige rechnen. Wie hoch der Schaden an den Autos ist, steht noch nicht fest.

