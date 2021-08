Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Kreis Rottweil) Auffahrunfall mit Blechschaden (24.08.2021)

Deißlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag auf der Gupfenstraße. Ein 19-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr Richtung Orts auswärts und reagierte zu spät, als ein vor ihm fahrender 34-Jähriger mit einem Mercedes C 250 abbremste. Er prallte auf den Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Den Schaden am Auto des Unfallverursachers schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell