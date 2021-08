Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Zusammenstoß zweier Pkw an Ausfahrt der B31neu (24.08.2021)

Stockach (ots)

Im Bereich der Abfahrt Stockach-Ost der B31neu und der Kreuzung der Ludwigshafener Straße (B31) ist es am Dienstag gegen 10.15 Uhr zu einem Unfall mit zwei Beteiligten gekommen. Eine 60-jährige Frau, die in Fahrtrichtung Singen unterwegs war, verließ mit ihrem Ford die B31neu an der Ausfahrt Stockach-Ost und beabsichtigte nach links auf die B 31 (Ludwigshafener Straße) in Richtung Ludwigshafen abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer aus Richtung Stockach herannahenden, bevorrechtigten 61-jährigen Opel-Fahrerin. Diese verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen war allerdings nicht notwendig. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von mindestens 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell