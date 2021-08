Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Landkreis Konstanz) Paketbote fährt rückwärts und stößt gegen Auto (23.08.2021)

Orsingen (ots)

Ein Paketbote hat mit einem Sprinter am Montagmittag auf der Orsinger Straße einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mitarbeiter eines Paketdienstes langsam mit eingeschalteten Warnblinkern auf der Straße Richtung Ortsausgang. Er hielt kurz an und setzte sein Auto zurück. Dabei stieß er gegen eine nachfolgende 61-Jährige in einem Audi. Es entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

