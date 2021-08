Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Audi auf einem Parkplatz beschädigt (21.08.2021)

Singen (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend einen Audi auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Franz-Sigel-Straße beschädigt und sind geflüchtet. Die Täter streiften mit einem Auto den Audi an der linken hinteren Tür und fuhren davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, in Verbindung zu setzten.

