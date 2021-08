Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuttlingen (B311) Autos stoßen an Kreuzung zusammen (23.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein Sachschaden von rund 7000 Euro an zwei Pkw ist bei einem Unfall am Montag gegen 10.15 Uhr im Bereich der Kreuzung B311/K5944 in Möhringen entstanden. Eine 86-jährige PKW-Fahrerin wollte von der K 5944 von Hattingen kommend an der Kreuzung nach links auf die B 311 in Richtung Immendingen abbiegen. Hierbei übersah sie eine bevorrechtigte 30-jährige Autofahrerin, die auf der B311 von Tuttlingen in Richtung Immendingen fuhr. Es kam zu seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, die zwei beteiligten Fahrerinnen blieben dabei unverletzt.

