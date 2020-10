Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Alkohol und Drogen am Steuer

Mehrere berauschte Fahrer stoppte die Polizei am Sonntag in der Region.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 10 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer in Ochsenhausen ein Opel-Fahrer auf, der langsam und unsicher unterwegs war. Bei einer Kontrolle durch eine Polizeistreife bestätigte sich der Verdacht der Trunkenheit. Der 26-Jährige hatte deutlich mehr als das Erlaubte intus. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ebenso erging es einem Fahrer gegen 21.45 Uhr in Warthausen. Dort war ein 34-Jähriger mit dem Auto unterwegs, der deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte. Beide Fahrer müssen jetzt mit Strafanzeigen rechnen. Mit einem Bußgeld dürfte ein 31-Jähriger davon kommen. Ihn kontrollierte die Polizei gegen 20.30 Uhr in Ringschnait mit zu viel Alkohol am Steuer.

(GP) Gegen 1.20 Uhr stoppte die Polizei in der Stuttgarter Straße in Eislingen einen Autofahrer. Der 41-Jährige hatte deutlich zu viel Alkohol intus, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Gleich erging es gegen 2.30 Uhr einem 31-Jährigen. Der Mann war mehreren Zeugen in Holzhausen durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Der Verdacht, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte, bestätigte sich bei einer Polizeikontrolle. Ebenfalls in Holzhausen stoppte eine Polizeistreife gegen 11.30 Uhr einen VW-Fahrer. Bei dem 21-Jährigen hatten die Beamten den Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Der Mann musst eine Blutprobe abgeben. Denselben Verdacht hatten Polizisten bei einer Kontrolle am frühen Montag in Göppingen. Sie kontrollierten kurz nach Mitternacht einen 48 Jahre alten Autofahrer. Ein Drogentest verlief bei ihm positiv. Im Aschenbecher seines Autos lag ein Joint, den die Beamten beschlagnahmten.

(HDH) Zwischen Lauterstein und Böhmenkirch fiel einer Zeugin am Sonntagmorgen ein Audi-Fahrer auf. Der Mann sei gegen 7 Uhr in Schlangenlinien gefahren und soll am Ortseingang Böhmenkirch beinahe einen Unfall gebaut haben. Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der 49 Jahre alte Mann deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

(UL) In Ulm mussten eine Frau und ein Mann fast gleichzeitig ihre Führerscheine abgeben, weil sie mit deutlich zu viel Alkohol am Steuer unterwegs waren. Die 33-Jährige stoppte die Polizei im Stäudlenweg und den 35-Jährigen in der Sedanstraße. In Ehingen hatten Polizisten den Verdacht, dass ein 18-Jähriger sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Den Ford-Fahrer kontrollierte eine Streife gegen 21.15 Uhr am Schmiechgraben. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

