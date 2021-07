Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Online-Praktikum bei der Polizei

Ein Praktikum in Zeiten von Corona geht nicht? Gibt's nicht! Die Polizei Hamm ermöglicht allen Interessenten ab sofort ein eintägiges Online-Praktikum. Einstellungsberater und Polizeioberkommissar Tobias Fecke führt die Schülerinnen und Schüler durch das etwa vierstündige, digitale Praktikum. Dabei erhalten sie von zu Hause aus Einblicke in die Tatortarbeit der Kriminalpolizei, den Dienst im Streifenwagen und die Fliegerstaffel. Für die ersten beiden Online-Praktika der Polizei Hamm gibt es bereits zwei feste Termine: 3. August, Start: 10 Uhr (Für Schüler/-innen, die den Abschluss "Fachoberschulreife" anstreben) 5. August, Start: 10 Uhr (Für Schüler/-innen, die den Abschluss "Abitur/Fachabitur" anstreben) Für Schüler/-innen mit Fachoberschulreife gibt es ab dem Schuljahr 2022/2023 einen neuen Weg zur Polizei NRW: Die Fachoberschule Polizei. Die Bewerbungsphase für den Schulbeginn 2022 läuft noch bis zum 8. Oktober 2021, Beginn des Schuljahres ist am 1. August 2022. POK Tobias Fecke wird während des Termins am 3. August zusätzliche Informationen zur Fachoberschule Polizei geben und für Fragen zur Verfügung stehen. Interessenten können sich für einen der beiden Termine bis zum 30. Juli, 10 Uhr, per E-Mail unter Personalwerbung.Hamm@polizei.nrw.de anmelden. Zur Anmeldung werden folgende Daten benötigt: Der vollständige Name, die aktuell besuchte Schulform sowie der angestrebte Schulabschluss. Nach den beiden Auftaktveranstaltungen wird es natürlich auch Folgetermine geben! Diese werden in den jeweiligen Hammer Schulen beworben und zusätzlich öffentlich bekannt gegeben.

