Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Drei Fahrräder aus Garage gestohlen

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich in der Immanuel-Kant-Straße ein größerer Fahrraddiebstahl. Aus der Garage eines Zweifamilienhauses wurden drei neuwertige und abgeschlossene Fahrräder entwendet. Möglicherweise geschah die Tat gegen 04 Uhr. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an das Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell