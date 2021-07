Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Buerschen Straße, in Höhe der Hausnummer 11, geriet am Donnerstagvormittag ein E-Mountainbike der Marke Aminga, Modell Eva 1, ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich in der Zeit von 05 bis 13 Uhr am Schloss des blauen Fahrrades zu schaffen und nahmen das Pedelec anschließend mit. Auffällig an dem Diebesgut ist ein gelber Aufkleber. Zudem fehlt an dem Rad das hintere Schutzblech. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegen.

