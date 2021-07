Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Brand auf Campingplatz

Hagen a.T.W. (ots)

Auf dem Campingplatz in der Straße "Am Höhneberg" geriet am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnwagen mit einem Holzanbau in Brand. Ein Bewohner des Campingplatzes wurde gegen 01.35 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und stellte bei einer Nachschau fest, dass ein zu dem Zeitpunkt nicht bewohnter Wohnwagen im Vollbrand stand. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hagen a.T.W., Niedermark und Lengerich löschten die Flammen und die Polizei evakuierte die angrenzenden Parzellen. Durch die starke Hitzeentwicklung und den Funkenflug wurden zwei Pkw und umliegende Parzellen beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 02.40 Uhr an. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 bis 30.000 Euro.

