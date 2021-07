Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Einbrecher erbeuteten Bargeld

Hagen a.T.W. (ots)

An der Natruper Straße brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (19.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (08.30 Uhr) in ein Sanitätshaus ein. Der oder die Täter machten sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten daraufhin in das Ladenlokal. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

