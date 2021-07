Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Seitenscheibe an Kleinstwagen eingeschlagen

Osnabrück (ots)

An der Rostocker Straße machten sich Unbekannte an einem Ford Ka zu schaffen. Der blaue Kleinstwagen stand in Höhe der Hausnummer 53 auf einem Parkstreifen, als der oder die Täter zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Donnerstagmorgen (08.30 Uhr) die Seitenscheibe einschlugen. Unklar ist bislang, ob sie aus dem Fahrzeug etwas erbeuteten. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

