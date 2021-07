Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Firma an der Bremer Straße von Einbrechern heimgesucht

Bohmte (ots)

Unbekannte brachen zwischen Mittwochabend (19.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (08.45 Uhr) in die Schulungs- und Veranstaltungsräume einer Firma an der Bremer Straße ein. Der oder die Täter nutzten ein auf Kipp stehendes Oberlicht um sich Zutritt zu verschaffen und stahlen aus einem Spielautomaten Bargeld. Weiterhin versuchten die Einbrecher in die dortige Lagerhalle des Handwerksbetriebes zu gelangen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

