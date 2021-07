Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - SUV durch heruntergefallene Lkw-Ladung beschädigt

Bersenbrück (ots)

Auf dem Hastruper Damm (L107) ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete. Eine 45-Jährige befuhr mit einem braunen Porsche die Landesstraße in Richtung Bersenbrück. Als ihr gegen 13.15 Uhr ein orangefarbener Lkw mit einer offenen Ladefläche entgegenkam, verlor der Lkw einen Teil der Ladung. Diese schlug gegen die Stoßstange des SUV und blieb darin stecken. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seinen Weg fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

