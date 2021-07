Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrzeuge in der Schloßstraße zerkratzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:15 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Schloßstraße. Auf dem Abschnitt zwischen Schlosswall und Kommenderiestraße wurden mindestens sieben Fahrzeuge von der Gehwegseite aus zerkratzt. Wer Hinweise zu den Beschädigungen geben kann, insbesondere auf den oder die Verursacher, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

